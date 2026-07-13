Cap sur la Garonne ! Le quiz qui t’embarque Cadillac-sur-Garonne
lundi 20 juillet 2026 · Cadillac-sur-Garonne
Informations pratiques
Cadillac-sur-Garonne
Cap sur la Garonne ! Le quiz qui t’embarque
1 rue du port Cadillac-sur-Garonne Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20 14:00:00
fin : 2026-07-20 16:00:00
Date(s) :
2026-07-20
Dans le cadre de La Grande Traversée Histoire, bateaux et grands voyages… sauras-tu naviguer jusqu’au bout ? Venez apprendre les secrets de la navigation de la Garonne, les métiers qui existent ou encore les projets de demain. Un quiz ludique et sans vague animé par l’ADI Nouvelle Aquitaine. .
1 rue du port Cadillac-sur-Garonne 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 76 38 00
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English : Cap sur la Garonne ! Le quiz qui t’embarque
L’événement Cap sur la Garonne ! Le quiz qui t’embarque Cadillac-sur-Garonne a été mis à jour le 2026-07-04 par La Gironde du Sud
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