Rencontre avec les Voies Navigables de France Sur la péniche Naïade Cadillac-sur-Garonne
vendredi 24 juillet 2026 · Sur la péniche Naïade · Cadillac-sur-Garonne
Informations pratiques
Cadillac-sur-Garonne
Rencontre avec les Voies Navigables de France
Sur la péniche Naïade Port Cadillac-sur-Garonne Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 14:00:00
fin : 2026-07-24 15:30:00
Date(s) :
2026-07-24
Dans le cadre de l’événement La Grande Traversée, rencontrez les agents de VNF et leurs missions, à bord de la Naïade. .
Sur la péniche Naïade Port Cadillac-sur-Garonne 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 76 38 00
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English : Rencontre avec les Voies Navigables de France
L’événement Rencontre avec les Voies Navigables de France Cadillac-sur-Garonne a été mis à jour le 2026-07-03 par La Gironde du Sud
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