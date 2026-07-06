Rencontre avec les Voies Navigables de France Sur la péniche Naïade Cadillac-sur-Garonne

Informations pratiques

Cadillac-sur-Garonne

Rencontre avec les Voies Navigables de France

Sur la péniche Naïade Port Cadillac-sur-Garonne Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 14:00:00

fin : 2026-07-24 15:30:00

Date(s) :

2026-07-24

Dans le cadre de l’événement La Grande Traversée, rencontrez les agents de VNF et leurs missions, à bord de la Naïade. .

Sur la péniche Naïade Port Cadillac-sur-Garonne 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 76 38 00

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English : Rencontre avec les Voies Navigables de France

L’événement Rencontre avec les Voies Navigables de France Cadillac-sur-Garonne a été mis à jour le 2026-07-03 par La Gironde du Sud