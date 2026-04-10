Les Lundis de Cap 33 Tournois Tennis de table Gymnase Jean Marie Pietrzak Cadillac-sur-Garonne lundi 6 juillet 2026.

Cadillac-sur-Garonne

Les Lundis de Cap 33 Tournois Tennis de table

Gymnase Jean Marie Pietrzak Chemin des Baries Cadillac-sur-Garonne Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 19:00:00

fin : 2026-07-20 21:00:00

Date(s) :

2026-07-06 2026-07-13 2026-07-20 2026-07-27 2026-08-03 2026-08-10 2026-08-17 2026-08-24

Les centres CAP33 vous proposent de nombreuses animations gratuites en partenariat avec les comités sportifs départementaux d’Athlétisme, Aviron, Badminton, Char à Voile, Course d’orientation, Cyclisme, Escrime, Football, Handball, Handisport, Hockey sur gazon, Lutte, Natation, Pelote Basque, Roller et Skateboard, Rugby, Savate Boxe française, Sport adapté, Surf, Tennis et Volley Ball

En famille ou individuellement à partir de 15 ans

Chaussures de salle obligatoires. .

Gymnase Jean Marie Pietrzak Chemin des Baries Cadillac-sur-Garonne 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 55 18 12

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English : Les Lundis de Cap 33 Tournois Tennis de table

L’événement Les Lundis de Cap 33 Tournois Tennis de table Cadillac-sur-Garonne a été mis à jour le 2026-06-24 par La Gironde du Sud