Emission radio Garonne, à la source Sur la péniche Naïade Cadillac-sur-Garonne

Informations pratiques

Cadillac-sur-Garonne

Emission radio Garonne, à la source

Sur la péniche Naïade Port Cadillac-sur-Garonne Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 09:00:00

fin : 2026-07-24 12:30:00

Date(s) :

2026-07-24

Dans le cadre de l’événement La Grande Traversée Garonne, à la source du lien est une émission radio d’une heure enregistrée en public, proposée en clôture de la manifestation La Grande Traversée portée par la Communauté de communes Convergence Garonne.

Construite autour de deux plateaux thématiques réunissant experts, associations, élus et habitants, l’émission explore trois grandes questions les origines et l’histoire du fleuve, les usages et les mémoires qu’il a façonnés, ainsi que la Garonne d’aujourd’hui entre préservation de la biodiversité, gestion du fleuve et évolutions du territoire.

Le premier plateau est consacré à la mémoire et à l’histoire du fleuve avec un historien, une association et un témoin du territoire.

Le second plateau aborde les enjeux contemporains liés à la biodiversité et aux usages actuels de la Garonne avec un naturaliste, une association engagée .

Sur la péniche Naïade Port Cadillac-sur-Garonne 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 76 38 00

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English : Emission radio Garonne, à la source

L’événement Emission radio Garonne, à la source Cadillac-sur-Garonne a été mis à jour le 2026-07-03 par La Gironde du Sud