Le Tour de France à Cadillac-sur-Garonne Cadillac-sur-Garonne
vendredi 10 juillet 2026 · Cadillac-sur-Garonne
Informations pratiques
Cadillac-sur-Garonne
Le Tour de France à Cadillac-sur-Garonne
Allées de Lattre de Tassigny Cadillac-sur-Garonne Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 10:00:00
fin : 2026-07-10 18:00:00
Date(s) :
2026-07-10
Cadillac-sur-Garonne sera ville partenaire sur le Tour de France.
Ainsi, le vendredi 10 juillet, lors de la 7ème étape entre Hagetmau et Bordeaux, les coureurs arriveront sur la commune
Depuis Cérons par le pont Eiffel, puis emprunteront le petit giratoire pour se diriger vers Béguey en longeant les
remparts.
A cette occasion, le Département organise de nombreuses animations sur la commune. Un écran géant sera positionné au pied des remparts, sur le parvis René Gérard.
Un village VIP (c’est-à-dire réservé aux personnalités) sera mis en place par la société du Tour de France sur le parking de la Plaine des Sports. Les parkings de Lattre de Tassigny et J.J. Lataste (parking des Allées) seront occupés par le Département et le Club des Entrepreneurs, afin de proposer des animations (producteurs, associations handisport …) ainsi que des stands (GEM, Mission Locale des 2 Rives…) .
Allées de Lattre de Tassigny Cadillac-sur-Garonne 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 98 02 10 communication@cadillac-sur-garonne.fr
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English : Le Tour de France à Cadillac-sur-Garonne
L’événement Le Tour de France à Cadillac-sur-Garonne Cadillac-sur-Garonne a été mis à jour le 2026-07-04 par La Gironde du Sud
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