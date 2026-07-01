Informations pratiques

Cadillac-sur-Garonne

Le Tour de France à Cadillac-sur-Garonne

Allées de Lattre de Tassigny Cadillac-sur-Garonne Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 10:00:00

fin : 2026-07-10 18:00:00

Date(s) :

2026-07-10

Cadillac-sur-Garonne sera ville partenaire sur le Tour de France.

Ainsi, le vendredi 10 juillet, lors de la 7ème étape entre Hagetmau et Bordeaux, les coureurs arriveront sur la commune

Depuis Cérons par le pont Eiffel, puis emprunteront le petit giratoire pour se diriger vers Béguey en longeant les

remparts.

A cette occasion, le Département organise de nombreuses animations sur la commune. Un écran géant sera positionné au pied des remparts, sur le parvis René Gérard.

Un village VIP (c’est-à-dire réservé aux personnalités) sera mis en place par la société du Tour de France sur le parking de la Plaine des Sports. Les parkings de Lattre de Tassigny et J.J. Lataste (parking des Allées) seront occupés par le Département et le Club des Entrepreneurs, afin de proposer des animations (producteurs, associations handisport …) ainsi que des stands (GEM, Mission Locale des 2 Rives…) .

Allées de Lattre de Tassigny Cadillac-sur-Garonne 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 98 02 10 communication@cadillac-sur-garonne.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Le Tour de France à Cadillac-sur-Garonne

L’événement Le Tour de France à Cadillac-sur-Garonne Cadillac-sur-Garonne a été mis à jour le 2026-07-04 par La Gironde du Sud