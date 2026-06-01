Catllar

FEUX DE LA SAINT-JEAN À CATLLAR

Place de la République Catllar Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-23 21:00:00

fin : 2026-06-23

Date(s) :

2026-06-23

Venez célébrer la traditionnelle fête des feux de la Saint-Jean à Catllar ! Départ à 21h de la salle des fêtes jusqu’à la place du village, apéritif offert par l’association Els Amics de Catllà, ainsi qu’un lampion pour chaque enfant. Possibilité de faire des grillades à partir de 22h30.

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Place de la République Catllar 66500 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 96 49 64

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English :

Come celebrate the traditional Saint John’s Day bonfire festival in Catllar! Starting at 9 p.m. from the community hall to the village square, with an aperitif provided by the Els Amics de Catlló association, as well as a lantern for each child. You can grill food starting at 10:30 p.m.

L’événement FEUX DE LA SAINT-JEAN À CATLLAR Catllar a été mis à jour le 2026-06-17 par OTI CONFLENT CANIGO