FEUX DE LA SAINT-JEAN À CATLLAR Catllar
FEUX DE LA SAINT-JEAN À CATLLAR Catllar mardi 23 juin 2026.
Catllar
FEUX DE LA SAINT-JEAN À CATLLAR
Place de la République Catllar Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-23 21:00:00
fin : 2026-06-23
Date(s) :
2026-06-23
Venez célébrer la traditionnelle fête des feux de la Saint-Jean à Catllar ! Départ à 21h de la salle des fêtes jusqu’à la place du village, apéritif offert par l’association Els Amics de Catllà, ainsi qu’un lampion pour chaque enfant. Possibilité de faire des grillades à partir de 22h30.
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Place de la République Catllar 66500 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 96 49 64
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English :
Come celebrate the traditional Saint John’s Day bonfire festival in Catllar! Starting at 9 p.m. from the community hall to the village square, with an aperitif provided by the Els Amics de Catlló association, as well as a lantern for each child. You can grill food starting at 10:30 p.m.
L’événement FEUX DE LA SAINT-JEAN À CATLLAR Catllar a été mis à jour le 2026-06-17 par OTI CONFLENT CANIGO