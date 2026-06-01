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FEUX DE LA SAINT-JEAN Bompas

FEUX DE LA SAINT-JEAN Bompas

FEUX DE LA SAINT-JEAN Bompas mardi 23 juin 2026.

Adresse : 7 Rue du Stade

Ville : 66430 Bompas

Département : Pyrénées-Orientales

Début : mardi 23 juin 2026

Fin : mardi 23 juin 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif :

Bompas

FEUX DE LA SAINT-JEAN

7 Rue du Stade Bompas Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-23 19:30:00
fin : 2026-06-23

Date(s) :
2026-06-23

A partir de 19h30 Sardanes, Chants catalans, Message de la Flamme, Embrasement du feu, Restauration sur place, Animations. Puis à partir de 22h00, poursuivez la soirée en musique avec le Duo Vertigo ! …
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7 Rue du Stade Bompas 66430 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 63 26 08 

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English :

Starting at 7:30 p.m.: Sardanes, Catalan songs, Message of the Flame, Lighting of the fire, On-site dining, Entertainment. Then, starting at 10:00 p.m., continue the evening with music by the Vertigo Duo! …

L’événement FEUX DE LA SAINT-JEAN Bompas a été mis à jour le 2026-06-17 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME

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