Feux de la Saint Jean et Fête de la Musique Terrain du Liboureau Saint-Jean-de-Vaux
Feux de la Saint Jean et Fête de la Musique Terrain du Liboureau Saint-Jean-de-Vaux samedi 20 juin 2026.
Saint-Jean-de-Vaux
Feux de la Saint Jean et Fête de la Musique
Terrain du Liboureau 6 chemin du Liboureau Saint-Jean-de-Vaux Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Les Feux de la Saint Jean et la Fête de la Musique auront lieu le samedi 20 juin, à partir de 19h, sur le terrain du Liboureau, à Saint Jean de Vaux.
Entrée gratuite.
Petite restauration et buvette.
Bière artisanale de la Brasserie Artisanale de Bourgogne.
Super soirée DJ.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. .
Terrain du Liboureau 6 chemin du Liboureau Saint-Jean-de-Vaux 71640 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 09 69 83 72 virgau71@free.fr
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English : Feux de la Saint Jean et Fête de la Musique
L’événement Feux de la Saint Jean et Fête de la Musique Saint-Jean-de-Vaux a été mis à jour le 2026-06-05 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I
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