Feux de la Saint Jean et Fête de la Musique Terrain du Liboureau Saint-Jean-de-Vaux samedi 20 juin 2026.

Saint-Jean-de-Vaux

Feux de la Saint Jean et Fête de la Musique

Terrain du Liboureau 6 chemin du Liboureau Saint-Jean-de-Vaux Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Les Feux de la Saint Jean et la Fête de la Musique auront lieu le samedi 20 juin, à partir de 19h, sur le terrain du Liboureau, à Saint Jean de Vaux.

Entrée gratuite.

Petite restauration et buvette.

Bière artisanale de la Brasserie Artisanale de Bourgogne.

Super soirée DJ.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. .

Terrain du Liboureau 6 chemin du Liboureau Saint-Jean-de-Vaux 71640 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 09 69 83 72 virgau71@free.fr

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English : Feux de la Saint Jean et Fête de la Musique

L’événement Feux de la Saint Jean et Fête de la Musique Saint-Jean-de-Vaux a été mis à jour le 2026-06-05 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I