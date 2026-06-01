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Feux de la Saint Jean et Fête de la Musique Terrain du Liboureau Saint-Jean-de-Vaux

Feux de la Saint Jean et Fête de la Musique Terrain du Liboureau Saint-Jean-de-Vaux samedi 20 juin 2026.

Lieu : Terrain du Liboureau

Adresse : 6 chemin du Liboureau

Ville : 71640 Saint-Jean-de-Vaux

Département : Saône-et-Loire

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Tarif : Gratuit Gratuit

Saint-Jean-de-Vaux

Feux de la Saint Jean et Fête de la Musique

Terrain du Liboureau 6 chemin du Liboureau Saint-Jean-de-Vaux Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20

Les Feux de la Saint Jean et la Fête de la Musique auront lieu le samedi 20 juin, à partir de 19h, sur le terrain du Liboureau, à Saint Jean de Vaux.
Entrée gratuite.

Petite restauration et buvette.
Bière artisanale de la Brasserie Artisanale de Bourgogne.

Super soirée DJ.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.   .

Terrain du Liboureau 6 chemin du Liboureau Saint-Jean-de-Vaux 71640 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 09 69 83 72  virgau71@free.fr

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English : Feux de la Saint Jean et Fête de la Musique

L’événement Feux de la Saint Jean et Fête de la Musique Saint-Jean-de-Vaux a été mis à jour le 2026-06-05 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I

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