Saint-Jean-de-Vaux

Les arts en campagne

Dans le village Saint-Jean-de-Vaux Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 10:00:00

fin : 2026-06-14 18:00:00

Date(s) :

2026-06-13 2026-06-14

L’édition 2026 vous propose de découvrir une vingtaine d’artistes venus occuper sur 2 jours les granges, garages, jardins, ateliers et cuvages du village de St-Jean-de-Vaux.

Une agréable manière de s’en mettre plein les mirettes tout en découvrant le patrimoine caché de la commune. Si votre estomac gargouille, boulangerie, crêperie et guinguette sauront vous satisfaire et la buvette au centre de la place vous permettra de rafraîchir votre gosier.

AU PROGRAMME

– Samedi 13 juin

expositions 14h/20h

lecture-rencontre de David Rougerie*, 15h

– Dimanche 14 juin

expositions 10h/18h

lecture-rencontre de David Rougerie*, 16h

concert de le cri de la bécasse*, 18h avec Pierre Philibert et Françoise Pierret

* participation libre “au chapeau“ .

Dans le village Saint-Jean-de-Vaux 71640 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté auxarts.etc71@yahoo.fr

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English : Les arts en campagne

L’événement Les arts en campagne Saint-Jean-de-Vaux a été mis à jour le 2026-06-08 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I