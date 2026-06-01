Les arts en campagne Saint-Jean-de-Vaux
Les arts en campagne Saint-Jean-de-Vaux samedi 13 juin 2026.
Saint-Jean-de-Vaux
Les arts en campagne
Dans le village Saint-Jean-de-Vaux Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 10:00:00
fin : 2026-06-14 18:00:00
Date(s) :
2026-06-13 2026-06-14
L’édition 2026 vous propose de découvrir une vingtaine d’artistes venus occuper sur 2 jours les granges, garages, jardins, ateliers et cuvages du village de St-Jean-de-Vaux.
Une agréable manière de s’en mettre plein les mirettes tout en découvrant le patrimoine caché de la commune. Si votre estomac gargouille, boulangerie, crêperie et guinguette sauront vous satisfaire et la buvette au centre de la place vous permettra de rafraîchir votre gosier.
AU PROGRAMME
– Samedi 13 juin
expositions 14h/20h
lecture-rencontre de David Rougerie*, 15h
– Dimanche 14 juin
expositions 10h/18h
lecture-rencontre de David Rougerie*, 16h
concert de le cri de la bécasse*, 18h avec Pierre Philibert et Françoise Pierret
* participation libre “au chapeau“ .
Dans le village Saint-Jean-de-Vaux 71640 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté auxarts.etc71@yahoo.fr
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English : Les arts en campagne
L’événement Les arts en campagne Saint-Jean-de-Vaux a été mis à jour le 2026-06-08 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I