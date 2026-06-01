Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Les arts en campagne Saint-Jean-de-Vaux

Les arts en campagne Saint-Jean-de-Vaux samedi 13 juin 2026.

Adresse : Dans le village

Ville : 71640 Saint-Jean-de-Vaux

Département : Saône-et-Loire

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Saint-Jean-de-Vaux

Les arts en campagne

Dans le village Saint-Jean-de-Vaux Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 10:00:00
fin : 2026-06-14 18:00:00

Date(s) :
2026-06-13 2026-06-14

L’édition 2026 vous propose de découvrir une vingtaine d’artistes venus occuper sur 2 jours les granges, garages, jardins, ateliers et cuvages du village de St-Jean-de-Vaux.
Une agréable manière de s’en mettre plein les mirettes tout en découvrant le patrimoine caché de la commune. Si votre estomac gargouille, boulangerie, crêperie et guinguette sauront vous satisfaire et la buvette au centre de la place vous permettra de rafraîchir votre gosier.
AU PROGRAMME
– Samedi 13 juin
expositions 14h/20h
lecture-rencontre de David Rougerie*, 15h
– Dimanche 14 juin
expositions 10h/18h
lecture-rencontre de David Rougerie*, 16h
concert de le cri de la bécasse*, 18h avec Pierre Philibert et Françoise Pierret
* participation libre “au chapeau“   .

Dans le village Saint-Jean-de-Vaux 71640 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté   auxarts.etc71@yahoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les arts en campagne

L’événement Les arts en campagne Saint-Jean-de-Vaux a été mis à jour le 2026-06-08 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I

À voir aussi à Saint-Jean-de-Vaux (Saône-et-Loire)