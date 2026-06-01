Feux de la Saint-Jean Lyoffans Parking de la Salle des fêtes Lyoffans
Feux de la Saint-Jean Lyoffans Parking de la Salle des fêtes Lyoffans samedi 27 juin 2026.
Lyoffans
Feux de la Saint-Jean Lyoffans
Parking de la Salle des fêtes 20 Rue de l’Église Lyoffans Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 17:30:00
fin : 2026-06-27 23:55:00
Date(s) :
2026-06-27
La commune de Lyoffans vous invite à ses Feux de la Saint-Jean le 27 juin 2026.
Au programme marché artisanal nocturne, démonstrations des pom-pom girls et du club de danse local, ainsi que deux concerts pour une ambiance festive garantie.
Restauration et buvette sur place.
Et à la tombée de la nuit… l’embrasement du bateau pirate pour un grand moment spectaculaire !
Entrée gratuite venez nombreux ! .
Parking de la Salle des fêtes 20 Rue de l’Église Lyoffans 70200 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté isa.dira@hotmail.com
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English : Feux de la Saint-Jean Lyoffans
L’événement Feux de la Saint-Jean Lyoffans Lyoffans a été mis à jour le 2026-06-18 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE LURE