Feux de la Saint-Jean Lyoffans Parking de la Salle des fêtes Lyoffans samedi 27 juin 2026.

Lyoffans

Feux de la Saint-Jean Lyoffans

Parking de la Salle des fêtes 20 Rue de l’Église Lyoffans Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 17:30:00

fin : 2026-06-27 23:55:00

Date(s) :

2026-06-27

La commune de Lyoffans vous invite à ses Feux de la Saint-Jean le 27 juin 2026.

Au programme marché artisanal nocturne, démonstrations des pom-pom girls et du club de danse local, ainsi que deux concerts pour une ambiance festive garantie.

Restauration et buvette sur place.

Et à la tombée de la nuit… l’embrasement du bateau pirate pour un grand moment spectaculaire !

Entrée gratuite venez nombreux ! .

Parking de la Salle des fêtes 20 Rue de l’Église Lyoffans 70200 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté isa.dira@hotmail.com

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English : Feux de la Saint-Jean Lyoffans

L’événement Feux de la Saint-Jean Lyoffans Lyoffans a été mis à jour le 2026-06-18 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE LURE