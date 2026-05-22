Feux de la Saint-Jean Montillot
Feux de la Saint-Jean Montillot samedi 13 juin 2026.
Montillot
Feux de la Saint-Jean
Montillot Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 15:00:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Feux de la Saint-Jean et soirée dansante. Au programme, des jeux, des spectacles et autres animations. Restauration sur place. .
Montillot 89660 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 32 38 85
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Feux de la Saint-Jean
L’événement Feux de la Saint-Jean Montillot a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme du Grand Vézelay