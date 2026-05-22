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Feux de la Saint-Jean Montillot

Feux de la Saint-Jean Montillot samedi 13 juin 2026.

Ville : 89660 Montillot

Département : Yonne

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Montillot

Feux de la Saint-Jean

Montillot Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 15:00:00
fin : 2026-06-13

Date(s) :
2026-06-13

Feux de la Saint-Jean et soirée dansante. Au programme, des jeux, des spectacles et autres animations. Restauration sur place.   .

Montillot 89660 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 32 38 85 

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English : Feux de la Saint-Jean

L’événement Feux de la Saint-Jean Montillot a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme du Grand Vézelay