FFF LA LAITERIE Strasbourg

FFF Début : 2026-10-17 à 19:30. Tarif : – euros.

Funk RockOuverture des portes: 19h30 / début 1ère partie: 20h00En 2023, F.F.F. revenait avec I SCREAM, 1er album studio en 23 ans, acclamé par les fans et la critique, qui fut suivi par une tournée française triomphale.Le 31 octobre 2025 F.F.F. a remis à nouveau les pendules du groove à l’heure avec U SCREAM, suite directe d’I SCREAM, toujours réalisée en compagnie de Dimitri Tikovoi (The Libertines, Placebo).Plus chaud, plus dense, plus sauvage, U SCREAM est un appel à la transe, à la sueur, à la reconquête, alternant P-Funk psychédélique, M-Funk lourd et tranchant et hymne déjà culte.Réussite totale, U SCREAM confirme le retour en FFForce de l’un des meilleurs groupes live de l’hexagone, prêt à reprendre ce qui lui appartient : la scène, les corps, les âmes. Ce sera chose faite en 2026 lors de la nouvelle tournée du groupe à travers toute la France ! © Alias Production

LA LAITERIE 17,RUE DU HOHWALD 67000 Strasbourg 67