Fibres libres Le Bourg Les Champeaux
Fibres libres Le Bourg Les Champeaux samedi 30 mai 2026.
Fibres libres
Le Bourg Jardin du Neuf-Bois Les Champeaux Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 18:00:00
fin : 2026-05-30 22:00:00
Date(s) :
2026-05-30 2026-05-31
Déambulations libre dans les différents jardins et la petite bambouseraie, à la découvertes des différentes réalisations des propriétaires, toutes crées à partir du bois et des végétaux récoltés dans les prairies et les jardins.
Mise en lumière des personnages et des panneaux végétales. .
Le Bourg Jardin du Neuf-Bois Les Champeaux 61120 Orne Normandie +33 2 33 36 56 48 neufbois@icloud.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fibres libres
L’événement Fibres libres Les Champeaux a été mis à jour le 2026-02-18 par Conseil départemental de l’Orne