Fibres libres

Le Bourg Jardin du Neuf-Bois Les Champeaux Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 18:00:00

fin : 2026-05-30 22:00:00

Date(s) :

2026-05-30 2026-05-31

Déambulations libre dans les différents jardins et la petite bambouseraie, à la découvertes des différentes réalisations des propriétaires, toutes crées à partir du bois et des végétaux récoltés dans les prairies et les jardins.

Mise en lumière des personnages et des panneaux végétales. .

Le Bourg Jardin du Neuf-Bois Les Champeaux 61120 Orne Normandie +33 2 33 36 56 48 neufbois@icloud.com

