Visite du domaine du Neuf Bois Domaine du Neuf-Bois Les Champeaux

Les Champeaux

Visite du domaine du Neuf Bois

Domaine du Neuf-Bois 570 route Charlotte Corday Les Champeaux Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-08-15 14:30:00

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-15

Dans le cadre de l’opération Dans les Coulisses de nos Bâtisses .

Au centre d’un site protégé de 12 hectares, se niche le Neuf Bois, une authentique ferme-manoir à colombage du 17ème siècle entourée de topiaires, de buis et de graminées. Lors d’une visite d’1h30 des extérieurs du domaine, vous découvrez l’histoire des murs et des plantes du jardin naturel ainsi que les collections uniques des propriétaires les Totems de feu les Bushman et les tissages de végétaux de M. et Mme Elia.

> Visite des extérieurs uniquement

> Réservation obligatoire auprès de la Communauté de Communes, au plus tard 48h à l’avance (places limitées).

> Billetterie en ligne .

Domaine du Neuf-Bois 570 route Charlotte Corday Les Champeaux 61120 Orne Normandie +33 2 33 67 49 42 office.de.tourisme@cdcvam.fr

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English : Visite du domaine du Neuf Bois

L’événement Visite du domaine du Neuf Bois Les Champeaux a été mis à jour le 2026-04-15 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault