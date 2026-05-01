Sainte-Marguerite-sur-Mer

[Fiction sonore] Pourquoi n’y a-t-il plus de chats à Veules-les-Roses ?

Salle du point de rencontre Sainte-Marguerite-sur-Mer Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 11:00:00

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-17

Il était une fois dans une petite bourgade de bord de mer…

À Veules-les-Roses, les chats ont mystérieusement disparu. Une jeune narratrice mène l’enquête. Et si cette énigme avait un lien avec la disparition de son père, des années plus tôt ? Sur sa route, elle croise un chien qui boite, des truites organisées en bataillons, une femme énigmatique, des passants singuliers… et les vagues, silencieuses, qui l’observent et murmurent son histoire.

Elsa retrouvera-t-elle les chats ? La fin risque bien de vous surprendre.

COMPAGNIE M42

Dès 4 ans .

Salle du point de rencontre Sainte-Marguerite-sur-Mer 76119 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 82 04 43

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English : [Fiction sonore] Pourquoi n’y a-t-il plus de chats à Veules-les-Roses ?

L’événement [Fiction sonore] Pourquoi n’y a-t-il plus de chats à Veules-les-Roses ? Sainte-Marguerite-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie