Fiesta del orgullo Cosmopolis Nantes
Fiesta del orgullo Cosmopolis Nantes samedi 13 juin 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-06-13 18:00 –
Gratuit : oui Tarif : 8€ / Entrée dans la limites des places disponibles Tout public
BRILLOS donne une touche “latino-américaine” à la soirée pride, dans le cadre de la programmation du mois des Fiertés à Nantes.Performance avec la participation des artistes : Carmen Santa Cruz, Dark Diamond, Quetzal et Flor. Suivi d’une soirée dansante avec DJ Bar et restauration sur place Cet événement est proposé dans le cadre de Brillos, les cultures queer en Amérique latine hispanophone**, à découvrir du 6 juin au 12 juillet 2026 à l’Espace Cosmopolis.**
Cosmopolis Centre-ville Nantes 44000
02 52 10 82 00 https://cosmopolis.nantes.fr/ cosmopolis-nantes@nantesmetropole.fr
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