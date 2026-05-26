Coursan

FIESTA Y BANDAS !

Coursan Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 19:30:00

fin : 2026-06-27 01:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Fiesta y Bandas est de retour !

L’été commence vraiment à Coursan !

Deux soirées de fête, de bandas et de concerts en plein air sur la Place Tailhades — et cette année, on met le paquet !

Samedi 27 juin

19h30 @La Peña du Languedoc + Rambal et Sagan + DJ Jerhum

21h30 Concert Les Rat’s Cordés, lee chansons du Sud en plein air !

23h30 Reprise des bandas jusqu’à 1h du mat.

Bodégas ouvertes toute la soirée, tenues par les asso locales Association Club 70 , Comité des Fêtes, SO Coursan Grand Narbonne Basket , Les Nounous de Coursan, APECM Casanova Miquel Coursan , Les Flouranous, @Entente Fleury Salles Coursan, Amicale des Sapeurs-Pompiers.

Entrée libre, venez nombreux !

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Coursan 11110 Aude Occitanie

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English :

Fiesta y Bandas is back!

Summer really begins in Coursan!

Two evenings of festivities, bandas and open-air concerts on Place Tailhades? and this year, we’re pulling out all the stops!

Saturday June 27

19h30 @La Peña du Languedoc + Rambal and Sagan + DJ Jerhum

9:30pm: Concert by Les Rat’s Cordés, lee chansons du Sud en plein air!

11:30pm: Bandas back on until 1am.

Bodégas open all evening, hosted by local associations: Association Club 70 , Comité des Fêtes, SO Coursan Grand Narbonne Basket , Les Nounous de Coursan, APECM Casanova Miquel Coursan , Les Flouranous, @Entente Fleury Salles Coursan, Amicale des Sapeurs-Pompiers.

Free admission, come one, come all!

L’événement FIESTA Y BANDAS ! Coursan a été mis à jour le 2026-05-26 par