FIESTA Y BANDAS ! Coursan
FIESTA Y BANDAS ! Coursan samedi 27 juin 2026.
Coursan
FIESTA Y BANDAS !
Coursan Aude
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 19:30:00
fin : 2026-06-27 01:00:00
Date(s) :
2026-06-27
Fiesta y Bandas est de retour !
L’été commence vraiment à Coursan !
Deux soirées de fête, de bandas et de concerts en plein air sur la Place Tailhades — et cette année, on met le paquet !
Samedi 27 juin
19h30 @La Peña du Languedoc + Rambal et Sagan + DJ Jerhum
21h30 Concert Les Rat’s Cordés, lee chansons du Sud en plein air !
23h30 Reprise des bandas jusqu’à 1h du mat.
Bodégas ouvertes toute la soirée, tenues par les asso locales Association Club 70 , Comité des Fêtes, SO Coursan Grand Narbonne Basket , Les Nounous de Coursan, APECM Casanova Miquel Coursan , Les Flouranous, @Entente Fleury Salles Coursan, Amicale des Sapeurs-Pompiers.
Entrée libre, venez nombreux !
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Coursan 11110 Aude Occitanie
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English :
Fiesta y Bandas is back!
Summer really begins in Coursan!
Two evenings of festivities, bandas and open-air concerts on Place Tailhades? and this year, we’re pulling out all the stops!
Saturday June 27
19h30 @La Peña du Languedoc + Rambal and Sagan + DJ Jerhum
9:30pm: Concert by Les Rat’s Cordés, lee chansons du Sud en plein air!
11:30pm: Bandas back on until 1am.
Bodégas open all evening, hosted by local associations: Association Club 70 , Comité des Fêtes, SO Coursan Grand Narbonne Basket , Les Nounous de Coursan, APECM Casanova Miquel Coursan , Les Flouranous, @Entente Fleury Salles Coursan, Amicale des Sapeurs-Pompiers.
Free admission, come one, come all!
L’événement FIESTA Y BANDAS ! Coursan a été mis à jour le 2026-05-26 par
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