Filles & Soie pour toutes & tous Côté Cour/ Scène conventionnée Art Enfance Jeunesse Besançon

Filles & Soie pour toutes & tous 16 – 20 mars 2026 Côté Cour/ Scène conventionnée Art Enfance Jeunesse Doubs

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-16T14:00:00+01:00 – 2026-03-16T15:00:00+01:00

Fin : 2026-03-20T14:30:00+01:00 – 2026-03-20T15:30:00+01:00

Séverine Coulon revisite les contes de Blanche-Neige, La petite sirène et Peau d’âne et évoque avec humour, dérision et légèreté, l’obsession des apparences inculquée aux filles dès le plus jeune âge. Les dessins de l’album Les trois contes de Louise Duneton se muent tour à tour en figurines de soie ou en théâtre d’objet et les deux comédiennes, en français et en langue des signes française, sont portées par l’enthousiasmante composition musicale de Sébastien Troester.

Filles & soie pour toutes & tous, défait les stéréotypes avec fantaisie, et ouvrent des passages insoupçonnés vers les contes de notre enfance.

Un triptyque irrévérencieux accessible à toutes et tous (troubles neuro-développementaux, handicaps intellectuels, psychiques, sensoriels, moteurs, comportements atypiques…)

Côté Cour/ Scène conventionnée Art Enfance Jeunesse 14 Rue Violet, 25 000 Besançon Besançon 25000 Saint-Claude-Torcols Doubs Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « email », « value »: « diffusion@compagnielesbasbleus.com »}] http://www.compagnielesbasbleus.com/projects/filles-soie-pour-toutes-et-tous

Compagnie Les Bas-bleus – Séverine Coulon