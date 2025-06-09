Fills Monkey Festival Drôlement Bien Auditorium du Conservatoire Besançon

Fills Monkey Festival Drôlement Bien

Auditorium du Conservatoire 2 Passage des Arts Besançon Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24 20:00:00

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-24

Les Fills Monkey, c’est un langage universel, celui du son, celui du rythme, celui de la musique et de ses pulsations irrésistibles. Leurs coups de baguettes sont magiques et leurs battements parviennent droit au cœur ! Les Fills Monkey mixent énergie, humour, facéties et poésie, pour nous transporter, petits et grands, dans un monde suspendu entre ciel et terre, entre passé acoustique et futur numérique. Prenez place, respirez… on y est ! We will drum you.

Spectacle à vivre en famille dès 6 ans. .

