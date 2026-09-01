Film Andalousie de Claude Poret par Image du Monde. Bourbonne-les-Bains
mardi 22 septembre 2026 · Bourbonne-les-Bains
Informations pratiques
Bourbonne-les-Bains
Film Andalousie de Claude Poret par Image du Monde.
Clocheton Bourbonne-les-Bains Haute-Marne
Tarif : 6.5 – 6.5 – 6.5 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-22
fin : 2026-09-22
Date(s) :
2026-09-22
Tout public
L’Andalousie se trouve au sud de la péninsule Ibérique. Berceau du flamenco et de la corrida, elle offre un voyage au cœur des grandes traditions espagnoles.
Inondée de soleil presque toute l’année, l’Andalousie a su conserver tour le charme d’un patrimoine riche et métissée.
En Andalousie, l’influence mauresque a laissé de somptueux vestiges tels que l’Alhambra de Grenade ou la Grande Mosquée de Cordoue.
Un film, un voyage aux émotions baignées de lumière et de couleurs, au rythme de ce peuple fier.
Entrée 6,5€ Billetterie sur place Au Clocheton .
Clocheton Bourbonne-les-Bains 52400 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 90 01 71 bourbonnelesbains@attractivite52.fr
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English :
L’événement Film Andalousie de Claude Poret par Image du Monde. Bourbonne-les-Bains a été mis à jour le 2026-08-18 par Antenne de Bourbonne-les-Bains
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