Film Anna et les enfants Salle le Gallion Saint-Trojan-les-Bains mardi 28 juillet 2026.

Saint-Trojan-les-Bains

Film Anna et les enfants

Salle le Gallion 26 boulevard de la Plage Saint-Trojan-les-Bains Charente-Maritime

Tarif : 6.5 – 6.5 – 6.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 20:30:00

fin : 2026-07-28

Date(s) :

2026-07-28

Projection du film de Diane Clavier.

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Salle le Gallion 26 boulevard de la Plage Saint-Trojan-les-Bains 17370 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 76 00 30 accueil@saint-trojan-les-bains.fr

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English : Movie Anna and the Children

Screening of Diane Clavier’s film.

L’événement Film Anna et les enfants Saint-Trojan-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-20 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes