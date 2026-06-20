Film Anna et les enfants Salle le Gallion Saint-Trojan-les-Bains
Film Anna et les enfants Salle le Gallion Saint-Trojan-les-Bains mardi 28 juillet 2026.
Saint-Trojan-les-Bains
Film Anna et les enfants
Salle le Gallion 26 boulevard de la Plage Saint-Trojan-les-Bains Charente-Maritime
Tarif : 6.5 – 6.5 – 6.5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 20:30:00
fin : 2026-07-28
Date(s) :
2026-07-28
Projection du film de Diane Clavier.
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Salle le Gallion 26 boulevard de la Plage Saint-Trojan-les-Bains 17370 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 76 00 30 accueil@saint-trojan-les-bains.fr
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English : Movie Anna and the Children
Screening of Diane Clavier’s film.
L’événement Film Anna et les enfants Saint-Trojan-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-20 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
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