Exposition de peinture Atex Pôle no 2 Quai Raoul Coulon Rive gauche du port Saint-Trojan-les-Bains

Pôle no 2 Quai Raoul Coulon Rive gauche du port La Cabane Francis Saint-Trojan-les-Bains Charente-Maritime
Exposition de peinture du 3 au 17 août à la cabane Francis à Saint-Trojan-les-Bains.
Pôle no 2 Quai Raoul Coulon Rive gauche du port La Cabane Francis Saint-Trojan-les-Bains 17370 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 76 00 30 communication2@saint-trojan-les-bains.fr
English : Atex painting exhibition
Painting exhibition from August 3 to 17 at the Francis cabin in Saint-Trojan-les-Bains.
