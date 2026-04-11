Film Compostelle Cinéma La Rotonde Pléneuf-Val-André
Film Compostelle Cinéma La Rotonde Pléneuf-Val-André dimanche 19 avril 2026.
Pléneuf-Val-André
Film Compostelle
Cinéma La Rotonde 1 Rue Winston Churchill Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 20:30:00
fin : 2026-04-19 22:30:00
Date(s) :
2026-04-19
Comédie, Drame.
Fred et Adam, un adolescent en rupture, ne se connaissent pas. Pourtant, grâce à une association, ils entreprennent ensemble le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle. Elle cherche à apaiser son passé, il tente de canaliser sa colère et son sentiment d’abandon. Au fil des kilomètres, entre affrontements et instants suspendus, un lien fragile se tisse. Face aux épreuves du chemin, chacun découvre en lui une force insoupçonnée.
Inspiré d’une histoire vraie.
Durée 1h53. .
Cinéma La Rotonde 1 Rue Winston Churchill Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 72 85 06
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English :
L’événement Film Compostelle Pléneuf-Val-André a été mis à jour le 2026-03-30 par Pléneuf-Val-André Tourisme
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