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Jeux de société Le Petit France Pléneuf-Val-André

Jeux de société Le Petit France Pléneuf-Val-André mercredi 3 juin 2026.

Lieu : Le Petit France

Adresse : 4 Rue Pasteur

Ville : 22370 Pléneuf-Val-André

Département : Côtes-d'Armor

Début : mercredi 3 juin 2026

Fin : mercredi 3 juin 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Pléneuf-Val-André

Jeux de société

Le Petit France 4 Rue Pasteur Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-03 15:00:00
fin : 2026-06-03 18:00:00

Date(s) :
2026-06-03

Le mercredi et vendredi, au salon de thé Le Petit France, participez à une après-midi jeux de société… et il n’y a pas d’âge pour s’amuser !

Consommez une boisson et jouez gratuitement.   .

Le Petit France 4 Rue Pasteur Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 72 22 52 

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English :

L’événement Jeux de société Pléneuf-Val-André a été mis à jour le 2026-04-10 par Pléneuf-Val-André Tourisme

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