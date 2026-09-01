Informations pratiques

Flogny-la-Chapelle

Film De la comédie française

Salle des Fêtes Flogny-la-Chapelle Yonne

Tarif : 4 – 4 – EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-15 20:00:00

fin : 2026-09-15

Date(s) :

2026-09-15

Projection du film De la comédie française .

Salle des Fêtes Flogny-la-Chapelle 89360 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 55 14 48

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English : Film De la comédie française

L’événement Film De la comédie française Flogny-la-Chapelle a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois