AGENDA · Flogny-la-Chapelle
Film De la comédie française Flogny-la-Chapelle
mardi 15 septembre 2026 · Flogny-la-Chapelle
Informations pratiques
Flogny-la-Chapelle
Film De la comédie française
Salle des Fêtes Flogny-la-Chapelle Yonne
Tarif : 4 – 4 – EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-15 20:00:00
fin : 2026-09-15
Date(s) :
2026-09-15
Projection du film De la comédie française .
Salle des Fêtes Flogny-la-Chapelle 89360 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 55 14 48
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Film De la comédie française
L’événement Film De la comédie française Flogny-la-Chapelle a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois