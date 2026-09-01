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AGENDA · Flogny-la-Chapelle

Film De la comédie française Flogny-la-Chapelle

mardi 15 septembre 2026 · Flogny-la-Chapelle

Informations pratiques

Début
mardi 15 septembre 2026
Fin
mardi 15 septembre 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
Salle des Fêtes
Ville
89360 Flogny-la-Chapelle
Département
Yonne
Tarif
4 4 Tarif enfant Tarif enfant

Flogny-la-Chapelle

Film De la comédie française

Salle des Fêtes Flogny-la-Chapelle Yonne

Tarif : 4 – 4 – EUR

Tarif enfant
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-15 20:00:00
fin : 2026-09-15

Date(s) :
2026-09-15

Projection du film De la comédie française   .

Salle des Fêtes Flogny-la-Chapelle 89360 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 55 14 48 

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English : Film De la comédie française

L’événement Film De la comédie française Flogny-la-Chapelle a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois

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