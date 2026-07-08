Film Des Minions et des monstres Cinéma La Rotonde Pléneuf-Val-André

Informations pratiques

Pléneuf-Val-André

Film Des Minions et des monstres

Cinéma La Rotonde 1 Rue Winston Churchill Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 15:00:00

fin : 2026-07-16 16:30:00

Date(s) :

2026-07-16

Animation, Aventure, Comédie, Famille

Une histoire aussi rocambolesque qu’absurde, mais bien sûr totalement véridique, qui raconte comment les Minions, partis à la conquête d’Hollywood, sont devenus des stars de cinéma, pour finalement tout perdre en libérant au passage une bande de monstres déchaînés, avant de s’unir pour tenter de sauver la planète de ce nouveau désastre à leur actif.

Durée 1h29. Dès 6 ans .

Cinéma La Rotonde 1 Rue Winston Churchill Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 72 85 06

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English :

L’événement Film Des Minions et des monstres Pléneuf-Val-André a été mis à jour le 2026-06-29 par Pléneuf-Val-André Tourisme