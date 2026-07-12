Film Des Minions et des monstres Cinéma La Rotonde Pléneuf-Val-André
jeudi 23 juillet 2026 · Cinéma La Rotonde · Pléneuf-Val-André
Informations pratiques
Pléneuf-Val-André
Film Des Minions et des monstres
Cinéma La Rotonde 1 Rue Winston Churchill Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 21:00:00
fin : 2026-07-23 22:30:00
Date(s) :
2026-07-23
Animation, Aventure, Comédie, Famille
Une histoire aussi rocambolesque qu’absurde, mais bien sûr totalement véridique, qui raconte comment les Minions, partis à la conquête d’Hollywood, sont devenus des stars de cinéma, pour finalement tout perdre en libérant au passage une bande de monstres déchaînés, avant de s’unir pour tenter de sauver la planète de ce nouveau désastre à leur actif.
Durée :1h29. Dès 6 ans .
Cinéma La Rotonde 1 Rue Winston Churchill Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 72 85 06
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English :
L’événement Film Des Minions et des monstres Pléneuf-Val-André a été mis à jour le 2026-06-29 par Pléneuf-Val-André Tourisme
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