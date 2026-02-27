Film documentaire Arte Georges de la Tour, peindre la condition humaine Micro-Folie Guéret Espace Fayolle Guéret

Film documentaire Arte Georges de la Tour, peindre la condition humaine

Micro-Folie Guéret Espace Fayolle 6 Avenue Fayolle Guéret Creuse

Gratuit

Début : 2026-03-06

fin : 2026-03-06

2026-03-06

Peintre français à la personnalité trouble, relégué dans l’ombre durant des siècles, Georges de La Tour (1593-1652) a eu à cœur de représenter les oubliés de son temps. Ce film documentaire de notre partenaire Arte éclaire le chemin d’un artiste aussi illustre qu’énigmatique. Durée 53 min. .

Micro-Folie Guéret Espace Fayolle 6 Avenue Fayolle Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 45 89 11 microfolie@ville-gueret.fr

