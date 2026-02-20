Film et discussion Miquèu Carrère cosinèr paisan au Cinéma Le Plaza Cinéma Le Plaza Marmande

Film et discussion Miquèu Carrère cosinèr paisan au Cinéma Le Plaza

Cinéma Le Plaza 36 boulevard de Maré Marmande Lot-et-Garonne

Projection suivie d’une discussion du film Miquèu Carrère, cosinèr paisan

Projection suivie d’une discussion du film Miquèu Carrère, cosinèr paisan, réalisé par Patic La Vau, dimanche 8 mars à 14h30 au cinéma Le Plaza ce documentaire en occitan sous-titré en français (61 min) retrace le parcours du chef landais étoilé Michel Carrère, de son retour au pays à ses passions actuelles .

Cinéma Le Plaza 36 boulevard de Maré Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 64 21 32

English :

Screening followed by discussion of the film Miquèu Carrère, cosinèr paisan

