Film et discussion Miquèu Carrère cosinèr paisan au Cinéma Le Plaza Cinéma Le Plaza Marmande
Film et discussion Miquèu Carrère cosinèr paisan au Cinéma Le Plaza Cinéma Le Plaza Marmande dimanche 8 mars 2026.
Film et discussion Miquèu Carrère cosinèr paisan au Cinéma Le Plaza
Cinéma Le Plaza 36 boulevard de Maré Marmande Lot-et-Garonne
Tarif : 6 – 6 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-08
fin : 2026-03-08
Date(s) :
2026-03-08
Projection suivie d’une discussion du film Miquèu Carrère, cosinèr paisan
Projection suivie d’une discussion du film Miquèu Carrère, cosinèr paisan, réalisé par Patic La Vau, dimanche 8 mars à 14h30 au cinéma Le Plaza ce documentaire en occitan sous-titré en français (61 min) retrace le parcours du chef landais étoilé Michel Carrère, de son retour au pays à ses passions actuelles .
Cinéma Le Plaza 36 boulevard de Maré Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 64 21 32
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Screening followed by discussion of the film Miquèu Carrère, cosinèr paisan
L’événement Film et discussion Miquèu Carrère cosinèr paisan au Cinéma Le Plaza Marmande a été mis à jour le 2026-02-18 par OT Val de Garonne