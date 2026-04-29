Film Juste une illusion Cinéma La Rotonde Pléneuf-Val-André

Pléneuf-Val-André

Film Juste une illusion

Cinéma La Rotonde 1 Rue Winston Churchill Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 21:00:00

fin : 2026-05-17 23:00:00

Date(s) :

2026-05-17

Comédie dramatique.

Nous sommes en 1985, Vincent, bientôt 13 ans, vit en banlieue parisienne dans une famille de la classe moyenne, entre un grand frère distant et des parents en conflit permanent. Alors qu’il n’est déjà plus un enfant et qu’il n’est pas encore un adulte nous allons partager ses questions et ses doutes sur l’identité, l’amitié, la famille, la religion, le désir et les premiers élans amoureux.

Une comédie sur cette période de l’enfance où l’espoir de changer le monde n’était pas “Juste une illusion…”

Durée 1h56. .

Cinéma La Rotonde 1 Rue Winston Churchill Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 72 85 06

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English :

L’événement Film Juste une illusion Pléneuf-Val-André a été mis à jour le 2026-04-27 par Pléneuf-Val-André Tourisme