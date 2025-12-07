Film LA BATAILLE DE GAULLE L’ÂGE DE FER au CINEMA SELECT à PLANCHER-les-MINES Cinéma Sélect Plancher-les-Mines
Film LA BATAILLE DE GAULLE L’ÂGE DE FER au CINEMA SELECT à PLANCHER-les-MINES Cinéma Sélect Plancher-les-Mines samedi 3 juillet 2027.
Plancher-les-Mines
Film LA BATAILLE DE GAULLE L’ÂGE DE FER au CINEMA SELECT à PLANCHER-les-MINES
Cinéma Sélect 8 bis Rue du Laurier Plancher-les-Mines Haute-Saône
Tarif : 4.5 – 4.5 – EUR
Tarif réduit
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-07-03 20:30:00
fin : 2027-07-04
Date(s) :
2027-07-03 2027-07-04
Ce weekend, à l’affiche au cinéma Select, le film LA BATAILLE DE GAULLE L’ÂGE DE FER
2h 40min | Historique, Thriller
De Antonin Baudry | Par Bérénice Vila, Antonin Baudry
Avec Simon Abkarian, Simon Russell Beale, Florian Lesieur
Tout public avec avertissement
Juin 1940. La France s’effondre et signe l’armistice. Au milieu du chaos, un homme refuse de céder. Seul contre tous, ce général inconnu s’échappe vers Londres pour sauver ce qu’il reste d’un rêve la liberté. Sans armée, sans appui, sans espoir. Mais avec une folle conviction la France, sa France, n’a pas déposé les armes. Il tente un ultime pari convaincre le monde que la bataille de France n’est ni terminée, ni perdue. La réalité est têtue, et lui donne tort. Mais peu à peu se lèvent autour de lui en Angleterre, en France et en Afrique des résistants de l’ombre, des lycéens révoltés, des soldats déterminés. Leur foi, leur audace, leur rage de liberté défient l’Histoire qui semblait pourtant écrite d’avance. .
Cinéma Sélect 8 bis Rue du Laurier Plancher-les-Mines 70290 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 23 62 70
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English : Film LA BATAILLE DE GAULLE L’ÂGE DE FER au CINEMA SELECT à PLANCHER-les-MINES
L’événement Film LA BATAILLE DE GAULLE L’ÂGE DE FER au CINEMA SELECT à PLANCHER-les-MINES Plancher-les-Mines a été mis à jour le 2026-06-08 par RONCHAMP TOURISME