Film LA BATAILLE DE GAULLE L’ÂGE DE FER au CINEMA SELECT à PLANCHER-les-MINES Cinéma Sélect Plancher-les-Mines

Plancher-les-Mines

Film LA BATAILLE DE GAULLE L’ÂGE DE FER au CINEMA SELECT à PLANCHER-les-MINES

Cinéma Sélect 8 bis Rue du Laurier Plancher-les-Mines Haute-Saône

Tarif : 4.5 – 4.5 – EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-07-03 20:30:00

fin : 2027-07-04

Date(s) :

2027-07-03 2027-07-04

Ce weekend, à l’affiche au cinéma Select, le film LA BATAILLE DE GAULLE L’ÂGE DE FER

2h 40min | Historique, Thriller

De Antonin Baudry | Par Bérénice Vila, Antonin Baudry

Avec Simon Abkarian, Simon Russell Beale, Florian Lesieur

Tout public avec avertissement

Juin 1940. La France s’effondre et signe l’armistice. Au milieu du chaos, un homme refuse de céder. Seul contre tous, ce général inconnu s’échappe vers Londres pour sauver ce qu’il reste d’un rêve la liberté. Sans armée, sans appui, sans espoir. Mais avec une folle conviction la France, sa France, n’a pas déposé les armes. Il tente un ultime pari convaincre le monde que la bataille de France n’est ni terminée, ni perdue. La réalité est têtue, et lui donne tort. Mais peu à peu se lèvent autour de lui en Angleterre, en France et en Afrique des résistants de l’ombre, des lycéens révoltés, des soldats déterminés. Leur foi, leur audace, leur rage de liberté défient l’Histoire qui semblait pourtant écrite d’avance. .

Cinéma Sélect 8 bis Rue du Laurier Plancher-les-Mines 70290 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 23 62 70

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English : Film LA BATAILLE DE GAULLE L’ÂGE DE FER au CINEMA SELECT à PLANCHER-les-MINES

L’événement Film LA BATAILLE DE GAULLE L’ÂGE DE FER au CINEMA SELECT à PLANCHER-les-MINES Plancher-les-Mines a été mis à jour le 2026-06-08 par RONCHAMP TOURISME