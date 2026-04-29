Film Les contes du pommier Cinéma La Rotonde Pléneuf-Val-André

Pléneuf-Val-André

Film Les contes du pommier

Cinéma La Rotonde 1 Rue Winston Churchill Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 17:30:00

fin : 2026-05-20 18:45:00

Date(s) :

2026-05-20

Animation, Comédie, Drame, Fantastique,

Lors d’un séjour chez leur grand-père, Suzanne (8 ans) s’improvise conteuse pour illuminer la maison d’histoires imaginaires et merveilleuses qu’elle raconte à ses deux frères, Tom et Derek, afin de combler l’absence de leur grand-mère. D’abord réticent, le grand-père finit par s’associer à leurs jeux et, par un tour de passe-passe, fait de leur week-end un moment de partage et de joyeux souvenirs.

Durée 1h10 Dès 6 ans .

Cinéma La Rotonde 1 Rue Winston Churchill Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 72 85 06

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English :

L’événement Film Les contes du pommier Pléneuf-Val-André a été mis à jour le 2026-04-27 par Pléneuf-Val-André Tourisme