Film Les contes du pommier Cinéma La Rotonde Pléneuf-Val-André
Film Les contes du pommier Cinéma La Rotonde Pléneuf-Val-André mercredi 20 mai 2026.
Pléneuf-Val-André
Film Les contes du pommier
Cinéma La Rotonde 1 Rue Winston Churchill Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 17:30:00
fin : 2026-05-20 18:45:00
Date(s) :
2026-05-20
Animation, Comédie, Drame, Fantastique,
Lors d’un séjour chez leur grand-père, Suzanne (8 ans) s’improvise conteuse pour illuminer la maison d’histoires imaginaires et merveilleuses qu’elle raconte à ses deux frères, Tom et Derek, afin de combler l’absence de leur grand-mère. D’abord réticent, le grand-père finit par s’associer à leurs jeux et, par un tour de passe-passe, fait de leur week-end un moment de partage et de joyeux souvenirs.
Durée 1h10 Dès 6 ans .
Cinéma La Rotonde 1 Rue Winston Churchill Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 72 85 06
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L’événement Film Les contes du pommier Pléneuf-Val-André a été mis à jour le 2026-04-27 par Pléneuf-Val-André Tourisme
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