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Film Les fleurs du manguier Cinéma La Rotonde Pléneuf-Val-André

Film Les fleurs du manguier Cinéma La Rotonde Pléneuf-Val-André mercredi 20 mai 2026.

Lieu : Cinéma La Rotonde

Adresse : 1 Rue Winston Churchill

Ville : 22370 Pléneuf-Val-André

Département : Côtes-d'Armor

Début : mercredi 20 mai 2026

Fin : jeudi 21 mai 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif :

Pléneuf-Val-André

Film Les fleurs du manguier

Cinéma La Rotonde 1 Rue Winston Churchill Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 21:00:00
fin : 2026-05-20 22:45:00

Date(s) :
2026-05-20

Drame.

Dans l’espoir de retrouver leur famille dispersée, Shafi, 4 ans, et sa sœur Somira, 9 ans, quittent un camp Rohingyas du Bangladesh pour rejoindre la Malaisie. Guidés par leur regard d’enfant, ils entreprennent une traversée périlleuse.

Durée 1h39.   .

Cinéma La Rotonde 1 Rue Winston Churchill Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 72 85 06 

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English :

L’événement Film Les fleurs du manguier Pléneuf-Val-André a été mis à jour le 2026-04-27 par Pléneuf-Val-André Tourisme

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