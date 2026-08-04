Film Les Gendarmes Cinéma La Rotonde Pléneuf-Val-André
mercredi 19 août 2026 · Cinéma La Rotonde · Pléneuf-Val-André
Informations pratiques
Pléneuf-Val-André
Film Les Gendarmes
Cinéma La Rotonde 1 Rue Winston Churchill Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 17:30:00
fin : 2026-08-19 19:00:00
Date(s) :
2026-08-19
Comédie.
Toute la brigade de gendarmerie de Charnay-Lès-Mâcon (71) se prépare à l’annuelle Grande Fête des Jardins. Mais l’arrivée d’un jeune stagiaire désinvolte débarqué tout droit de la capitale et de deux voleurs de nains de jardin va venir bouleverser leur organisation bien huilée…
Durée 1h27. .
Cinéma La Rotonde 1 Rue Winston Churchill Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 72 85 06
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English :
L’événement Film Les Gendarmes Pléneuf-Val-André a été mis à jour le 2026-07-30 par Pléneuf-Val-André Tourisme
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