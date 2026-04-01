Film Les rayons et les ombres Cinéma La Rotonde Pléneuf-Val-André
Film Les rayons et les ombres Cinéma La Rotonde Pléneuf-Val-André samedi 11 avril 2026.
Pléneuf-Val-André
Film Les rayons et les ombres
Cinéma La Rotonde 1 Rue Winston Churchill Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 17:00:00
fin : 2026-04-11 20:15:00
Date(s) :
2026-04-11
Drame, Historique.
Pendant la Deuxième Guerre mondiale, l’histoire vraie de Jean et Corinne Luchaire, un père et sa fille pris dans l’engrenage de la collaboration.
Durée 3h19. .
Cinéma La Rotonde 1 Rue Winston Churchill Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 72 85 06
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Film Les rayons et les ombres Pléneuf-Val-André a été mis à jour le 2026-04-03 par Pléneuf-Val-André Tourisme
À voir aussi à Pléneuf-Val-André (Côtes-d'Armor)
- Balade historique Le Val-André, toute une histoire Office de Tourisme Pléneuf-Val-André 9 avril 2026
- Jeux de société Le Petit France Pléneuf-Val-André 10 avril 2026
- Conférence Bleu histoire et symbolique d’une couleur par Michel Pastoureu, Salle du Guémadeuc Pléneuf-Val-André 11 avril 2026
- Rassemblement des Belles de Dahouët Rue Winston Churchill Pléneuf-Val-André 12 avril 2026
- Stage équestre Poney La Jeannette Pléneuf-Val-André 13 avril 2026