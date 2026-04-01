Film Les rayons et les ombres Cinéma La Rotonde Pléneuf-Val-André

Pléneuf-Val-André

Film Les rayons et les ombres

Cinéma La Rotonde 1 Rue Winston Churchill Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 17:00:00

fin : 2026-04-11 20:15:00

Date(s) :

2026-04-11

Drame, Historique.

Pendant la Deuxième Guerre mondiale, l’histoire vraie de Jean et Corinne Luchaire, un père et sa fille pris dans l’engrenage de la collaboration.

Durée 3h19. .

Cinéma La Rotonde 1 Rue Winston Churchill Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 72 85 06

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English :

L’événement Film Les rayons et les ombres Pléneuf-Val-André a été mis à jour le 2026-04-03 par Pléneuf-Val-André Tourisme