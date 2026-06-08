Film L’être aimé Cinéma La Rotonde Pléneuf-Val-André
Film L’être aimé Cinéma La Rotonde Pléneuf-Val-André samedi 27 juin 2026.
Pléneuf-Val-André
Film L’être aimé
Cinéma La Rotonde 1 Rue Winston Churchill Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Drame.
Réalisateur mondialement célèbre, Esteban Martínez revient en Espagne pour tourner son nouveau film. Il en offre le rôle principal à une jeune actrice inconnue, sa fille, qu’il n’a pas vue depuis treize ans. La jeune femme accepte cette formidable opportunité, mais sait qu’à l’occasion de ce tournage, elle va se confronter à un homme qu’elle n’a jamais pu considérer comme un père. Le poids du passé menace de rouvrir leurs blessures.
Durée 2h15. .
Cinéma La Rotonde 1 Rue Winston Churchill Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 72 85 06
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L’événement Film L’être aimé Pléneuf-Val-André a été mis à jour le 2026-06-01 par Pléneuf-Val-André Tourisme
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