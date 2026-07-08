Film L’Odyssée Cinéma La Rotonde Pléneuf-Val-André
vendredi 24 juillet 2026 · Cinéma La Rotonde · Pléneuf-Val-André
Informations pratiques
Pléneuf-Val-André
Film L’Odyssée
Cinéma La Rotonde 1 Rue Winston Churchill Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 21:00:00
fin : 2026-07-24 00:00:00
Date(s) :
2026-07-24
Action, Aventure.
L’Odyssée est une épopée mythique tournée à travers le monde qui suit le retour d’Ulysse vers Ithaque. Pour la première fois, la saga fondatrice d’Homère est portée sur les écrans de manière spectaculaire avec la toute dernière technologie IMAX.
Durée 2h52. .
Cinéma La Rotonde 1 Rue Winston Churchill Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 72 85 06
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English :
L’événement Film L’Odyssée Pléneuf-Val-André a été mis à jour le 2026-06-29 par Pléneuf-Val-André Tourisme
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