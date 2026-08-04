Film L’Odyssée Cinéma La Rotonde Pléneuf-Val-André

Informations pratiques

Pléneuf-Val-André

Film L’Odyssée

Cinéma La Rotonde 1 Rue Winston Churchill Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 21:00:00

fin : 2026-08-06 00:00:00

Date(s) :

2026-08-06

Action, Aventure.

L’Odyssée est une épopée mythique tournée à travers le monde qui suit le retour d’Ulysse vers Ithaque. Pour la première fois, la saga fondatrice d’Homère est portée sur les écrans de manière spectaculaire avec la toute dernière technologie IMAX.

Durée 2h52. .

Cinéma La Rotonde 1 Rue Winston Churchill Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 72 85 06

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English :

L’événement Film L’Odyssée Pléneuf-Val-André a été mis à jour le 2026-07-30 par Pléneuf-Val-André Tourisme