Film L’Odyssée Cinéma La Rotonde Pléneuf-Val-André
dimanche 13 septembre 2026 · Cinéma La Rotonde · Pléneuf-Val-André
Informations pratiques
Pléneuf-Val-André
Film L’Odyssée
Cinéma La Rotonde 1 Rue Winston Churchill Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 21:00:00
fin : 2026-09-13 00:00:00
Date(s) :
2026-09-13
Action, Aventure.
L’Odyssée est une épopée mythique tournée à travers le monde qui suit le retour d’Ulysse vers Ithaque. Pour la première fois, la saga fondatrice d’Homère est portée sur les écrans de manière spectaculaire avec la toute dernière technologie IMAX.
Durée 2h52. .
Cinéma La Rotonde 1 Rue Winston Churchill Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 72 85 06
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Film L’Odyssée Pléneuf-Val-André a été mis à jour le 2026-09-01 par Pléneuf-Val-André Tourisme
À voir aussi à Pléneuf-Val-André (Côtes-d'Armor)
- Film Tad l’explorateur et la lampe magique Cinéma La Rotonde Pléneuf-Val-André 12 septembre 2026
- Film Spider-Man Brand New Day Cinéma La Rotonde Pléneuf-Val-André 12 septembre 2026
- Auprès de mon arbre & Abeille en fête Atelier grimpe d’arbres Parc de Rosmeur Pléneuf-Val-André 13 septembre 2026
- Auprès de mon arbre & Abeille en fête Atelier musique verte Parc de Rosmeur Pléneuf-Val-André 13 septembre 2026
- Auprès de mon arbre & Abeille en fête Parc de Rosmeur Pléneuf-Val-André 13 septembre 2026