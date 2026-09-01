Film Maroc, le royaume aux mille couleurs de Claure Poret par Image du monde. Bourbonne-les-Bains
jeudi 24 septembre 2026 · Bourbonne-les-Bains
Informations pratiques
Bourbonne-les-Bains
Film Maroc, le royaume aux mille couleurs de Claure Poret par Image du monde.
Clocheton Bourbonne-les-Bains Haute-Marne
Tarif : 6.5 – 6.5 – 6.5 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-24
fin : 2026-09-24
Date(s) :
2026-09-24
Tout public
Le Maroc possède des particularités uniques, il s’ouvre à la fois sur les rivages de la Méditerranée et ceux de l’Atlantique. Il est l’Afrique au contact de l’Europe. Chaîne de montagnes et désert s’y opposent. De Tanger aux confins du Sahara, se dévoile un pays de coutumes et de traditions, qui évolue de plus en plus sereinement vers la place enviée de trait d’union entre l’Afrique et l’Europe.
Entrée 6,5€ Billetterie sur place Clocheton. .
Clocheton Bourbonne-les-Bains 52400 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 90 01 71 bourbonnelesbains@attractivite52.fr
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English :
L’événement Film Maroc, le royaume aux mille couleurs de Claure Poret par Image du monde. Bourbonne-les-Bains a été mis à jour le 2026-08-18 par Antenne de Bourbonne-les-Bains
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