Film Michael Cinéma La Rotonde Pléneuf-Val-André

Pléneuf-Val-André

Film Michael

Cinéma La Rotonde 1 Rue Winston Churchill Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14 21:00:00

fin : 2026-05-14 23:15:00

Date(s) :

2026-05-14

Biopic, Drame, Musical

Michael dresse le portrait cinématographique de la vie de l’un des artistes les plus influents de notre époque.

Le film raconte l’histoire de Michael Jackson au-delà de la musique, depuis la découverte d’un talent hors du commun en tant que leader des Jackson Five, jusqu’à l’artiste visionnaire dont l’ambition créative a alimenté une quête incessante pour devenir le plus grand artiste au monde.

Mettant en lumière sa vie hors scène et ses performances les plus emblématiques de ses débuts en solo, le film offre au public une place au premier rang pour découvrir Michael Jackson comme jamais auparavant. C’est ici que son histoire commence.

Durée 2h08. .

Cinéma La Rotonde 1 Rue Winston Churchill Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 72 85 06

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English :

L’événement Film Michael Pléneuf-Val-André a été mis à jour le 2026-04-27 par Pléneuf-Val-André Tourisme