Film Michael Cinéma La Rotonde Pléneuf-Val-André
Film Michael Cinéma La Rotonde Pléneuf-Val-André samedi 16 mai 2026.
Pléneuf-Val-André
Film Michael
Cinéma La Rotonde 1 Rue Winston Churchill Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 21:00:00
fin : 2026-05-16 23:15:00
Date(s) :
2026-05-16
Biopic, Drame, Musical
Michael dresse le portrait cinématographique de la vie de l’un des artistes les plus influents de notre époque.
Le film raconte l’histoire de Michael Jackson au-delà de la musique, depuis la découverte d’un talent hors du commun en tant que leader des Jackson Five, jusqu’à l’artiste visionnaire dont l’ambition créative a alimenté une quête incessante pour devenir le plus grand artiste au monde.
Mettant en lumière sa vie hors scène et ses performances les plus emblématiques de ses débuts en solo, le film offre au public une place au premier rang pour découvrir Michael Jackson comme jamais auparavant. C’est ici que son histoire commence.
Durée 2h08. .
Cinéma La Rotonde 1 Rue Winston Churchill Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 72 85 06
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Film Michael Pléneuf-Val-André a été mis à jour le 2026-04-27 par Pléneuf-Val-André Tourisme
À voir aussi à Pléneuf-Val-André (Côtes-d'Armor)
- Jeux de société Le Petit France Pléneuf-Val-André 29 avril 2026
- Balade nature Qui se cache à marée basse ? Quai Célestin Bouglé Pléneuf-Val-André 30 avril 2026
- Film L’enfant du desert Cinéma La Rotonde Pléneuf-Val-André 30 avril 2026
- Soirée spéciale Blind test Pléneuf-Val-André 30 avril 2026
- Circuit du Val-André Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor 1 mai 2026