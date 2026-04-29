Film Plus fort que moi Cinéma La Rotonde Pléneuf-Val-André

Pléneuf-Val-André

Film Plus fort que moi

Cinéma La Rotonde 1 Rue Winston Churchill Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 21:00:00

fin : 2026-05-10 23:15:00

Date(s) :

2026-05-10

Biopic, Drame.

Dans les années 1980, John Davidson grandit avec le syndrome de Gilles de la Tourette, une pathologie encore largement méconnue. Entre incompréhension, stigmatisation et détermination, son parcours d’abord semé d’embûches se transforme en combat pour être reconnu tel qu’il est, au-delà des préjugés.

Durée 2h01. .

Cinéma La Rotonde 1 Rue Winston Churchill Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 72 85 06

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L’événement Film Plus fort que moi Pléneuf-Val-André a été mis à jour le 2026-04-27 par Pléneuf-Val-André Tourisme