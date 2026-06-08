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Film Scary Movie Cinéma La Rotonde Pléneuf-Val-André

Film Scary Movie Cinéma La Rotonde Pléneuf-Val-André dimanche 21 juin 2026.

Lieu : Cinéma La Rotonde

Adresse : 1 Rue Winston Churchill

Ville : 22370 Pléneuf-Val-André

Département : Côtes-d'Armor

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Tarif :

Pléneuf-Val-André

Film Scary Movie

Cinéma La Rotonde 1 Rue Winston Churchill Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21
fin : 2026-06-21

Date(s) :
2026-06-21

Comédie, Epouvante-horreur

Vingt-six ans après avoir échappé à un tueur masqué étrangement familier ( Ghostface ), les héros emblématiques de la saga sont de nouveau dans la ligne de mire du meurtrier, et aucune franchise de film d’horreur n’est à l’abri.

Durée 1h36.   .

Cinéma La Rotonde 1 Rue Winston Churchill Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 72 85 06 

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English :

L’événement Film Scary Movie Pléneuf-Val-André a été mis à jour le 2026-06-01 par Pléneuf-Val-André Tourisme

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