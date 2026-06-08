Film Scary Movie Cinéma La Rotonde Pléneuf-Val-André
Film Scary Movie Cinéma La Rotonde Pléneuf-Val-André dimanche 21 juin 2026.
Pléneuf-Val-André
Film Scary Movie
Cinéma La Rotonde 1 Rue Winston Churchill Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Comédie, Epouvante-horreur
Vingt-six ans après avoir échappé à un tueur masqué étrangement familier ( Ghostface ), les héros emblématiques de la saga sont de nouveau dans la ligne de mire du meurtrier, et aucune franchise de film d’horreur n’est à l’abri.
Durée 1h36. .
Cinéma La Rotonde 1 Rue Winston Churchill Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 72 85 06
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English :
L’événement Film Scary Movie Pléneuf-Val-André a été mis à jour le 2026-06-01 par Pléneuf-Val-André Tourisme
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