Film Sous le ciel de Kyoto Cinéma La Rotonde Pléneuf-Val-André
lundi 24 août 2026 · Cinéma La Rotonde · Pléneuf-Val-André
Informations pratiques
Pléneuf-Val-André
Film Sous le ciel de Kyoto
Cinéma La Rotonde 1 Rue Winston Churchill Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-24 21:00:00
fin : 2026-08-24 23:15:00
Date(s) :
2026-08-24
Drame, Romance.
À Kyoto, entre l’université et un petit boulot dans des bains publics, Toru garde toujours ses parapluies à portée de main, tels des boucliers contre le monde extérieur. Quand il rencontre Hana, mystérieuse, lumineuse, fragile, l’évidence naît entre eux… avant qu’elle ne disparaisse soudainement.
Durée 2h08. VO .
Cinéma La Rotonde 1 Rue Winston Churchill Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 72 85 06
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English :
L’événement Film Sous le ciel de Kyoto Pléneuf-Val-André a été mis à jour le 2026-07-30 par Pléneuf-Val-André Tourisme
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