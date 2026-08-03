Film Sous le ciel de Kyoto Cinéma La Rotonde Pléneuf-Val-André

Informations pratiques

Pléneuf-Val-André

Film Sous le ciel de Kyoto

Cinéma La Rotonde 1 Rue Winston Churchill Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-24 21:00:00

fin : 2026-08-24 23:15:00

Date(s) :

2026-08-24

Drame, Romance.

À Kyoto, entre l’université et un petit boulot dans des bains publics, Toru garde toujours ses parapluies à portée de main, tels des boucliers contre le monde extérieur. Quand il rencontre Hana, mystérieuse, lumineuse, fragile, l’évidence naît entre eux… avant qu’elle ne disparaisse soudainement.

Durée 2h08. VO .

Cinéma La Rotonde 1 Rue Winston Churchill Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 72 85 06

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English :

L’événement Film Sous le ciel de Kyoto Pléneuf-Val-André a été mis à jour le 2026-07-30 par Pléneuf-Val-André Tourisme