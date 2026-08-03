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AGENDA · Pléneuf-Val-André

Film Sous le ciel de Kyoto Cinéma La Rotonde Pléneuf-Val-André

lundi 24 août 2026 · Cinéma La Rotonde · Pléneuf-Val-André

Informations pratiques

Début
lundi 24 août 2026
Fin
mardi 25 août 2026
Heure de début
21:00:00
Lieu
Cinéma La Rotonde
Adresse
1 Rue Winston Churchill
Ville
22370 Pléneuf-Val-André
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Pléneuf-Val-André

Film Sous le ciel de Kyoto

Cinéma La Rotonde 1 Rue Winston Churchill Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-24 21:00:00
fin : 2026-08-24 23:15:00

Date(s) :
2026-08-24

Drame, Romance.

À Kyoto, entre l’université et un petit boulot dans des bains publics, Toru garde toujours ses parapluies à portée de main, tels des boucliers contre le monde extérieur. Quand il rencontre Hana, mystérieuse, lumineuse, fragile, l’évidence naît entre eux… avant qu’elle ne disparaisse soudainement.

Durée 2h08. VO   .

Cinéma La Rotonde 1 Rue Winston Churchill Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 72 85 06 

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English :

L’événement Film Sous le ciel de Kyoto Pléneuf-Val-André a été mis à jour le 2026-07-30 par Pléneuf-Val-André Tourisme

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