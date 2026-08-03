Film Un grand racourci Cinéma La Rotonde Pléneuf-Val-André
lundi 31 août 2026 · Cinéma La Rotonde · Pléneuf-Val-André
Informations pratiques
Pléneuf-Val-André
Film Un grand racourci
Cinéma La Rotonde 1 Rue Winston Churchill Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-31 17:30:00
fin : 2026-08-31 19:00:00
Date(s) :
2026-08-31
Comédie dramatique.
Quand le restaurant familial menace de fermer, deux cousins bretons relâchent des rats pour s’improviser dératiseurs. Le même été, deux jeunes femmes trafiquent le concours de beauté local pour promouvoir leurs bijoux. Embarqués dans leurs stratagèmes chaotiques, ces quatre débrouillards en quête d’avenir finissent par se percuter.
Durée 1h21. .
Cinéma La Rotonde 1 Rue Winston Churchill Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 72 85 06
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English :
L’événement Film Un grand racourci Pléneuf-Val-André a été mis à jour le 2026-07-30 par Pléneuf-Val-André Tourisme
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