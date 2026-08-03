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AGENDA · Pléneuf-Val-André

Film Vaiana, la légende du bout du monde Cinéma La Rotonde Pléneuf-Val-André

vendredi 7 août 2026 · Cinéma La Rotonde · Pléneuf-Val-André

Informations pratiques

Début
vendredi 7 août 2026
Fin
samedi 8 août 2026
Heure de début
21:00:00
Lieu
Cinéma La Rotonde
Adresse
1 Rue Winston Churchill
Ville
22370 Pléneuf-Val-André
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Pléneuf-Val-André

Film Vaiana, la légende du bout du monde

Cinéma La Rotonde 1 Rue Winston Churchill Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 21:00:00
fin : 2026-08-07 23:00:00

Date(s) :
2026-08-07

Aventure, Comédie, Famille.

Répondant à l’appel de l’océan, Vaiana s’aventure pour la première fois par-delà le récif de son île de Motunui. Accompagnée du célèbre demi-dieu Maui, elle embarque pour un voyage inoubliable destiné à permettre à son peuple de retrouver sa prospérité…

Durée 1h55.   .

Cinéma La Rotonde 1 Rue Winston Churchill Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 72 85 06 

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English :

L’événement Film Vaiana, la légende du bout du monde Pléneuf-Val-André a été mis à jour le 2026-07-29 par Pléneuf-Val-André Tourisme

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