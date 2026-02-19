Film: Woman and child Cinéma Le Palais Lourdes

Film: Woman and child

Cinéma Le Palais 4 Avenue du Maréchal Foch Lourdes Hautes-Pyrénées

Début : 2026-03-04 20:30:00

fin : 2026-03-04

2026-03-04

Film de Saeed Roustaee | Avec Parinaz Izadyar, Sinan Mohebi, Payman Maadi

Drame | 2026 | Iran | 2 h 11 |

En version originale sous-titrée

> Tarif normal 6€

> Tarif de 26 ans 3€

Mahnaz, une infirmière de 45 ans, élève seule ses enfants. Alors qu’elle s’apprête à épouser son petit ami Hamid, son fils Aliyar est renvoyé de l’école. Lorsqu’un un accident tragique vient tout bouleverser, Mahnaz se lance dans une quête de justice pour obtenir réparation…

Renseignements à: cinema@ville-lourdes.fr

Cinéma Le Palais 4 Avenue du Maréchal Foch Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie cinema@ville-lourdes.fr

English :

Film by Saeed Roustaee | With Parinaz Izadyar, Sinan Mohebi, Payman Maadi

Drama | 2026 | Iran | 2 h 11 |

In original version with subtitles

> Normal price: 6?

> Price 26 years: 3?

Mahnaz, a 45-year-old nurse, is raising her children alone. Just as she is about to marry her boyfriend Hamid, her son Aliyar is expelled from school. When a tragic accident turns everything upside down, Mahnaz embarks on a quest for justice and reparation?

For further information: cinema@ville-lourdes.fr

