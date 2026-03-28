Fils de bâtard Cie Maps Emmanuel de Candido Théâtre Quartier Libre Ancenis-Saint-Géréon

Ancenis-Saint-Géréon

Fils de bâtard Cie Maps Emmanuel de Candido

Théâtre Quartier Libre Allée Vicomte de Rohan Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-01 20:30:00

fin : 2027-04-01

Date(s) :

2027-04-01

Si tu pouvais recommencer un instant de ton existence, un seul, pour transformer ta vie, est-ce que tu sais quel instant tu choisirais ?

C’est par ces mots qu’Emmanuel de Candido, auteur et interprète de la pièce, nous interpelle dès le début du spectacle. Et si, finalement, tout était possible ? Revivre un instant, refaire un choix, modifier le cours

des choses…

Fils de Bâtard plonge au cœur des thèmes de l’identité, de l’exploration personnelle et des liens familiaux, en suivant l’enquête d’Emmanuel sur son père, en célébrant le rôle crucial de sa mère célibataire, et en abordant les questionnements sur la vie et la mort. Une quête mêlant narration, musique live, slam, mime et performance dans une fresque vivante et pleine de rebondissements.

Durée 1h40

+ de 14 ans.

Réservez sur la billetterie en ligne. .

Théâtre Quartier Libre Allée Vicomte de Rohan Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 14 17 17

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English :

If you could relive a single moment of your life—just one—to change the course of your life, do you know which moment you would choose?

L’événement Fils de bâtard Cie Maps Emmanuel de Candido Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2026-06-18 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis