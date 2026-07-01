Finale de la Coupe du Monde Ferme du bois de Plottes Plottes

dimanche 19 juillet 2026 · Ferme du bois de Plottes · Plottes

Informations pratiques

Plottes

Finale de la Coupe du Monde

Ferme du bois de Plottes 197 Le Bois de Plottes Plottes Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 19:30:00

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19

Le dimanche 19 juillet, La Ferme du Bois passe en mode Coupe du Monde !

Dès 19h30, venez vivre la finale dans une ambiance conviviale, familiale et décontractée. Les écrans seront installés en intérieur pour suivre le match confortablement, pendant que ceux qui aiment moins le foot pourront profiter des transats, de la vue et d’un cocktail en extérieur.

Côté gourmandises burgers, frites, cocktails, bières, softs, churros et glaces artisanales seront au rendez-vous.

Aux fourneaux, L’Échappée Savoureuse nous régalera avec des burgers imaginés en fonction des équipes en finale recettes, saveurs et petits clins d’œil culinaires inspirés des pays qualifiés.

Une soirée simple et festive, à partager entre amis, en famille ou entre supporters, dans le cadre unique de La Ferme du Bois.

Entrée libre, restauration et boissons sur place.

Réservation indispensable ! .

Ferme du bois de Plottes 197 Le Bois de Plottes Plottes 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 07 93 47 00 info@lafermedubois.fr

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English : Finale de la Coupe du Monde

L’événement Finale de la Coupe du Monde Plottes a été mis à jour le 2026-07-10 par TOURNUS │ OT Mâconnais-Tournugeois │ Cat.II